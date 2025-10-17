Скидки
В League of Legends вернётся зимняя карта

Riot Games объявила о возвращении зимней версии Ущелья призывателей в League of Legends. Обновлённый вариант классического поля сражений появится в патче 25.23, релиз которого запланирован накануне зимних праздников.

Несмотря на сложности с технической реализацией и сохранением визуальной читаемости во время матчей, команда всё же решила вернуть праздничную версию ущелья. При этом зимняя карта будет доступна всем регионам, вне зависимости от времени года.

Кроме того, ожидается тематическое событие Chosen of Winter, в рамках которого в игру могут вернуться зимние образы чемпионов. По слухам, игрокам также представят престижный скин для Мэл из «Аркейна». Пока неизвестно, будет ли зимняя карта постоянной или временно активной в течение праздников.

