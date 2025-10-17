Скидки
BC.Game намекнула на подписание rain в состав по CS 2

BC.Game намекнула на подписание rain в состав по CS 2
Организация BC.Game Esports опубликовала серию намёков на возможное подписание Ховарда rain Нюгаарда, бывшего игрока FaZe Clan.

Первый тизер появился 15 октября, когда клуб объявил, что к составу по CS 2 присоединится легендарный игрок и станет новым тиммейтом Александра s1mple Костылева. А 17 октября BC.Game опубликовала GIF с изображением дождя — прямую отсылку к нику rain.

На данный момент Нюгаард остаётся на скамейке запасных в FaZe Clan. Его последним турниром с командой стал ESL Pro League Season 22, где FaZe заняла четвёртое место.

Состав BC.Game:

  • Александр CacaNito Кьюлюкоски;
  • Неманья nexa Исакович;
  • Александр s1mple Костылев;
  • Андреас aNdu" Маасинг.

Пока организация официально не подтвердила подписание rain, но анонс ожидается в ближайшие дни.

Комментарии
