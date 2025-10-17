Скидки
Тимоти Шаламе показал фото со съёмок «Дюны 3»

Тимоти Шаламе показал фото со съёмок «Дюны 3»
Знаменитый актёр Тимоти Шаламе опубликовал фото со съёмок фильма «Дюна: Часть третья». Артист выложил его на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Тимоти Шаламе

«Дюна 3» загружается…

Картина выступит экранизацией книги «Мессия Дюны». События оригинального произведения происходили спустя 12 лет, после сюжета оригинала. Съёмки третьего фильма начались в июле. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.

Триквел завершит историю Пола Атрейдеса. К главным ролям вернутся звёзды из прошлых фильмов, в том числе Тимоти Шаламе и Зендея. Режиссёром вновь выступает Дени Вильнёв, автор предыдущих картин серии. Ранее стало известно, что постановщик перестанет работать над франшизой после триквела и снимет новый фильм о Джеймсе Бонде.

О новом фильме Дени Вильнёва:
Его сыграет британец: появились детали нового «Джеймса Бонда» Дени Вильнёва
