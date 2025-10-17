Battlefield 6 обошла по продажам EA Sports FC 26

Издание The Game Business сообщило, что шутер Battlefield 6 обгоняет по продажам в Европе другие популярные игры компании Electronic Arts. По данным СМИ, новинку купило больше игроков, чем EA Sports FC 26, релиз которой состоялся 26 сентября.

Футбольный симулятор занимает второе место в чартах после Battlefield 6. Продажи игры упали на 48% по сравнению с предыдущей неделей. В издании отметили, что одной из причин упадка FC 26 стал его нестабильный запуск — на релизе Ultimate Edition вышла раньше Standard Edition, что и вызвало спад продаж.

Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября на ПК и консолях. Первый сезон поддержки игры состоится уже 28 октября — в этот день в игру добавят новую карту и другой контент. За три дня с момента выхода шутер разошёлся тиражом в семь млн копий, побив рекорд серии.