Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 обошла по продажам EA Sports FC 26

Battlefield 6 обошла по продажам EA Sports FC 26
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Game Business сообщило, что шутер Battlefield 6 обгоняет по продажам в Европе другие популярные игры компании Electronic Arts. По данным СМИ, новинку купило больше игроков, чем EA Sports FC 26, релиз которой состоялся 26 сентября.

Футбольный симулятор занимает второе место в чартах после Battlefield 6. Продажи игры упали на 48% по сравнению с предыдущей неделей. В издании отметили, что одной из причин упадка FC 26 стал его нестабильный запуск — на релизе Ultimate Edition вышла раньше Standard Edition, что и вызвало спад продаж.

Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября на ПК и консолях. Первый сезон поддержки игры состоится уже 28 октября — в этот день в игру добавят новую карту и другой контент. За три дня с момента выхода шутер разошёлся тиражом в семь млн копий, побив рекорд серии.

О рекорде нового шутера EA:
Battlefield 6 показала рекордный старт в серии — 7 млн копий за три дня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android