Yakult Brothers покинула BLAST Slam IV по Dota 2
Комментарии

Китайский клуб Yakult Brothers уступил MOUZ в финальном матче четвёртого игрового дня BLAST Slam IV по Dota 2.

Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
17 октября 2025, пятница. 21:35 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 0
Yakult's Brothers

Из-за поражения команда Цзинь flyfly Чжии потеряла шансы на выход в плей-офф и покинула турнир на последнем месте. Отметим, что Yakult Brothers стала единственной командой, потерявшей шанс на проход в плей-офф перед последним днём группового этапа.

Завтра, 18 октября, пройдёт финальный день чемпионата по Dota 2.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября — групповая стадия пройдёт онлайн, а плей-офф состоится в формате LAN в Сингапуре. За призовой фонд в $ 1 млн сражаются 12 команд.

