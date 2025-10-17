Yakult Brothers покинула BLAST Slam IV по Dota 2

Китайский клуб Yakult Brothers уступил MOUZ в финальном матче четвёртого игрового дня BLAST Slam IV по Dota 2.

Из-за поражения команда Цзинь flyfly Чжии потеряла шансы на выход в плей-офф и покинула турнир на последнем месте. Отметим, что Yakult Brothers стала единственной командой, потерявшей шанс на проход в плей-офф перед последним днём группового этапа.

Завтра, 18 октября, пройдёт финальный день чемпионата по Dota 2.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября — групповая стадия пройдёт онлайн, а плей-офф состоится в формате LAN в Сингапуре. За призовой фонд в $ 1 млн сражаются 12 команд.