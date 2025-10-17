Yakult Brothers покинула BLAST Slam IV по Dota 2
Китайский клуб Yakult Brothers уступил MOUZ в финальном матче четвёртого игрового дня BLAST Slam IV по Dota 2.
Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
17 октября 2025, пятница. 21:35 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 0
Yakult's Brothers
Из-за поражения команда Цзинь flyfly Чжии потеряла шансы на выход в плей-офф и покинула турнир на последнем месте. Отметим, что Yakult Brothers стала единственной командой, потерявшей шанс на проход в плей-офф перед последним днём группового этапа.
Завтра, 18 октября, пройдёт финальный день чемпионата по Dota 2.
BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября — групповая стадия пройдёт онлайн, а плей-офф состоится в формате LAN в Сингапуре. За призовой фонд в $ 1 млн сражаются 12 команд.
