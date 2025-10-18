Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бета football manager 26: дата выхода, когда будет

Открытая бета Football Manager 26 стартует 24 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Издание FootballGamingZone раскрыло дату старта открытого бета-тестирования игры Football Manager 26. В футбольный симулятор смогут поиграть все желающие с 24 октября.

По данным издания, доступ к альфа-версии уже получили некоторые игроки, среди которых есть профессиональные футболисты — им студия Sports Interactive разослала ключи. Прогресс, которого достигнут пользователи в бете, можно перенести в полную версию.

Football Manager 26 — революционная часть в серии, которую впервые разработали на движке Unity. Впервые за историю франшизы в игре появится симуляция реальных матчей с реалистичными анимациями в духе EA Sports FC и UFL. Проект поступит в продажу 4 ноября на ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Ранее стало известно, что компания SEGA и Международная федерация футбола (ФИФА) заключили многолетний договор о сотрудничестве. Это означает, что в игре пройдут официальные турниры под эгидой ФИФА — чемпионат мира по футболу, женский чемпионат мира по футболу и клубный чемпионат мира по футболу.

Как пройдёт ЧМ-2026 в Football Manager:
Виртуальный ЧМ-2026 по футболу впервые пройдёт в серии Football Manager
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android