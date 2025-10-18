Скидки
Apple сократит производство iPhone 17 Air из-за низких продаж — СМИ

Apple сократит производство iPhone 17 Air из-за низких продаж — СМИ
Компания Mizuho Securities сообщила, что Apple сократит производство ультратонкого iPhone 17 Air. Причина — низкие продажи нового устройства.

По данным инвестиционной компании, Apple сократит производство ультратонких гаджетов на 1 млн единиц в 2025 году. При этом планируется увеличение выпуска всех остальных моделей актуальной линейки на 2 млн устройств. Общий прогноз производства iPhone 17 вырастет с 88 млн до 94 млн гаджетов к началу 2026 года.

Остальные устройства линейки продаются успешно. Так, востребованность iPhone 17 Pro и Pro Max среди покупателей превышает прошлое поколение смартфонов.

В компании также отметили, что в Китае продажи iPhone Air показали высокий результат — там на старте продаж гаджеты были раскуплены за считанные часы. Тем не менее востребованность ультратонкого устройства в западных странах не оправдала ожиданий Apple.

О новых устройствах Apple:
Apple представила MacBook Pro и iPad Pro — в продаже с 22 октября
