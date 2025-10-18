Скидки
Gen.G разгромила T1 в групповой стадии Worlds 2025 по LoL

Комментарии

Gen.G обыграла T1 в третьем игровом раунде групповой стадии чемпионата мира по League of Legends. Матч в формате best-of-1 закончился со счётом 23-3.

T1 теперь находится в посеве 1-2, что является антирекордом для корейской команды — она впервые за 12 лет проиграла две игры в групповой стадии Worlds. Сейчас коллектив Ли Faker Сан Хёка находится в одном матче от вылета с турнира.

Игровой день продолжат матчи G2 Esports/Bilibili Gaming (13:15 мск) и 100 Thieves/Hanwha Life (14:15 мск).

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

