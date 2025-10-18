Сериал «Доктор Кто» продолжится после ухода Шути Гатвы — продюсер шоу

BBC Radio Wales взяло интервью у продюсера знаменитого сериала «Доктор Кто» Джейн Трантер. Она рассказала о будущем научно-фантастического шоу.

По словам продюсера, она недовольна словами одного из автора ранних серий перезапуска Роберта Ширмана о том, что концовка 15-го сезона неоднозначна и что сериал «мёртв». Трантер отметила, что подобные утверждения совершенно неверны. Она также рассказала, что BBC и Disney заключили соглашение о производстве 26 серий — уже снят 21 эпизод. Только после завершения работы над оставшимися руководители будут думать о будущем сериала.

Подобные разговоры очень грубы. И совершенно неверны. Планы на «Доктор Кто» на самом деле просты: BBC заключили партнёрское соглашение с Disney+ на 26 серий. Сейчас мы сняли 21 серию. Кроме того, впереди ещё пять серий спин-оффа шоу «Война между сушей и морем». В какой-то момент после этого мы вместе со всеми примем решения о будущем «Доктора Кто».

Трантер также рассказала, что франшизе уже более 60 лет. «Доктор Кто» будет меняться, но обязательно вернётся.

15-й сезон сериала «Доктор Кто» завершился 31 мая. По итогам финала актёр Шути Гатва («Сексуальное просвещение») больше не будет играть главную роль, которую он исполнял на протяжении двух последних сезонов. Что будет с сериалом дальше — неизвестно. Ранее шоураннер Расселл Т. Дэвис рассказал, что прорабатывает сюжеты 16-го и 17-го сезонов.