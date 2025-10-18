Скидки
Зрители оценили триллер «После охоты» с Джулией Робертс ниже «Долгой прогулки»

17 октября в мировом прокате вышел фильм «После охоты» — новый триллер с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. На следующий день компания CinemaScore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила скромную оценку «С-». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем другой популярный триллер 2025 года — «Долгая прогулка» по Стивену Кингу («В»). Критики тоже низко оценили «После охоты»: на агрегаторе Rotten Tomtaoes картина получила только 39% свежести.

Фото: CinemaScore

Сюжет «После охоты» повествует о профессоре колледжа, коллегу которой обвинили в сексуальных домогательствах. Она решает разобраться в происходящем и защитить друга. Со временем героиня начинает открывать мрачные тайны своего прошлого. Режиссёром картины выступил Лука Гуаданьино — автор знаменитого фильма «Претенденты» 2024 года с Зендеей в титульной роли.

