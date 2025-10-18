Скидки
«Не всем дано любить всё»: Джеймс Ганн ответил на критику финала «Миротворца»

Аудио-версия:
Глава студии DC Джеймс Ганн ответил фанатам на критику финала второго сезона сериала «Миротворец». Постановщик поделился своим мнением на странице в соцсетях.

По словам Ганна, ему очень нравится заключительный эпизод. При этом он понимает недовольство зрителей и считает его справедливым. Единственное, что не разделяет автор «Миротворца» — претензию, что в восьмой серии не было важных событий.

Я видел критику финала. Не всем дано любить абсолютно всё. Мне восьмая серия очень понравилась, но я понимаю, что не все её полюбят. И это совершенно справедливо. Чего я не понимаю, так это претензии, что в эпизоде нет больших и важных событий.

Премьера восьмого эпизода второго сезона «Миротворца» состоялась 10 октября. Многие зрители остались недовольны финалом сериала: на агрегаторе IMDB он получил 6,7 балла из 10, став самой низкооценённой серией за всю историю шоу. Некоторые уверены, что в целом второй сезон получился великолепным, но все сюжетные линии буквально ни к чему не привели в финале.

О втором сезоне «Миротворца»:
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
