В CS 2 продали самый дорогой брелок «Крошка Йети» за $ 1600

В сообществе Counter-Strike 2 заметили продажу самого дорогого экземпляра брелока «Крошка Йети» (Lil’ Yeti). Предмет с уникальным золотым паттерном #99999 был продан 17 октября за $ 1603,71 (~129,9 тысячи рублей).

Несмотря на рекордную цену для данного аксессуара, многие пользователи отметили, что покупка могла быть «слишком дешёвой» с учётом редкости паттерна. Некоторые игроки предположили, что владелец недооценил коллекционную ценность предмета.

«Крошка Йети» входит в коллекцию «Доктор Бум», добавленную 2 октября 2025 года. Брелок представляет собой миниатюрную фигурку снежного чудовища с клыками, когтями и переливающимися золотым светом глазами.

Коллекционные брелоки стали одной из популярных косметических категорий в CS 2, а редкие паттерны, как и у скинов, нередко продаются за тысячи долларов.

Рыночная стоимость скинов Counter-Strike 2 превысила $ 6 млрд
