Ninjas in Pyjamas не сможет сыграть со старым логотипом на мэйджоре по CS 2 в Будапеште

Организация Ninjas in Pyjamas сообщила, что не сможет использовать свой классический логотип 2012–2020 годов на StarLadder Budapest Major 2025. Ранее клуб заявил, что сыграет с ретроэмблемой в честь возвращения на мэйджор, однако это оказалось нарушением регламента турнира.

На проблему обратил внимание бывший менеджер Complexity Грэм messioso Питт. Он подчеркнул, что если старый логотип применяется исключительно «для мэйджора», то это должно считаться временной сменой бренда, а значит — противоречит правилам Valve.

Вскоре представитель NiP подтвердил, что команде действительно пришлось подать основной логотип.

После тщательного изучения правил нам пришлось подать наш основной логотип для мэйджора. Это значит, что на стикерах Budapest Major не будет легендарного логотипа.

Классический символ с переплетёнными сюрикенами использовался с 2012 по 2020 год и стал одной из самых узнаваемых эмблем в истории Counter-Strike.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. Ninjas in Pyjamas начнёт выступление с первой стадии турнира.