На Twitch появятся вертикальные и горизонтальные стримы одновременно

В Сан-Диего проходит TwitchCon — фестиваль популярной стриминговой платформы. На нём анонсировали функции, которые появятся на Twitch в будущем.

Одним из главных анонсов платформы стало появление двойного формата трансляций. С помощью нововведения стримеры смогут вести эфиры в вертикальном и горизонтальном форматах одновременно. Таким образом, у зрителей появится возможность смотреть трансляции как с телефона, так и с компьютера, без обрезки контента. Сейчас функция находится на стадии бета-теста.

На TwitchCon также анонсировали авто-клипы. Благодаря новой функции, которая работает с помощью нейросети, можно создавать видео из лучших моментов эфира. Обновление сейчас находится в разработке.

Кроме того, представители Twitch рассказали о трансляциях через AI-очки — стримеры смогут выходить в эфир прямо с гарнитуры. Платформа работает над соответствующим обновлением для своего приложения.