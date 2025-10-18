FURIA Esports сыграет в финале Thunderpick World Championship 2025 по CS 2
FURIA Esports разгромила Aurora Gaming в полуфинале Thunderpick World Championship 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:11 на Train и 13:5 на Overpass.
CS 2. Thunderpick World Championship 2025 . 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
Aurora Gaming
Победа позволила команде Данилы molodoy Голубенко сыграть в гранд-финале чемпионата, который состоится 19 октября в 18:00 мск. Турецкий коллектив же сыграет матч за третье место, который пройдёт 19 октября в 14:30.
Второй участник финала определится по итогам матча между Natus Vincere и The MongolZ. Встреча начнётся в 20:30 мск.
CS 2 Asia Championships 2025 проходит в Шанхае с 14 по 19 октября. За призовой фонд в размере $ 400 тыс. борются 16 команд.
