Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA Esports сыграет в финале Thunderpick World Championship 2025 по CS 2

FURIA Esports сыграет в финале Thunderpick World Championship 2025 по CS 2
Комментарии

FURIA Esports разгромила Aurora Gaming в полуфинале Thunderpick World Championship 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:11 на Train и 13:5 на Overpass.

CS 2. Thunderpick World Championship 2025 . 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
Aurora Gaming

Победа позволила команде Данилы molodoy Голубенко сыграть в гранд-финале чемпионата, который состоится 19 октября в 18:00 мск. Турецкий коллектив же сыграет матч за третье место, который пройдёт 19 октября в 14:30.

Второй участник финала определится по итогам матча между Natus Vincere и The MongolZ. Встреча начнётся в 20:30 мск.

CS 2 Asia Championships 2025 проходит в Шанхае с 14 по 19 октября. За призовой фонд в размере $ 400 тыс. борются 16 команд.

Материалы по теме
Ninjas in Pyjamas не сможет сыграть со старым логотипом на мэйджоре по CS 2 в Будапеште
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android