ElectroNic покинул состав Virtus.pro по CS 2

Virtus.pro официально объявила о завершении сотрудничества с Денисом electroNic Шариповым. Игрок покидает команду в результате трансферной сделки, подробности которой клуб не раскрыл.

За всё время, проведённое в команде, Денис проявил себя как настоящий профессионал, преданный своему делу и готовый брать на себя ответственность. Мы благодарим Дениса и желаем ему удачи в новой команде.

ElectroNic перешёл в Virtus.pro в апреле 2024 года после ухода из Cloud9. В январе 2025-го он занял позицию капитана, сменив Джами Jame Али. Под его руководством коллектив выступал на нескольких крупных турнирах.

Куда именно перейдёт Шарипов — пока не сообщается. В сообществе шутят, что его могла забрать BC.Game, под тегом которой играет Александр s1mple Костылев.

