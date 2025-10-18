ElectroNic воссоединился с s1mple в составе BC.Game по CS 2

Организация BC.Game сообщила о подписании Дениса electroNic Шарипова в состав по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Шарипов будет играть вместе с Александром s1mple Костылевым — дуэт ранее выступал под тегом Natus Vincere с 2017 по 2023 год.
Состав BC.Game:
- Андреас aNdu Маасинг;
- Неманья nexa Исакович;
- Денис electroNic Шарипов;
- Александр s1mple Костылев;
- Александр CacaNito Кьюлукоски.
При этом в Сети считали, что к BC.Game присоединится Ховард rain Нюгаард, бывший игрок FaZe Clan. За последнее время организация несколько раз тизерила возможное присоединение норвежского игрока.
Ближайшим турниром для BC.Game является CCT Season 3 European Series #9, который пройдёт с 21 октября по 2 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд составляет $ 50 тыс.