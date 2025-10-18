Tundra Esports вышла в полуфинал BLAST Slam IV, обыграв Yakult Brothers

Tundra Esports победила Yakult Brothers в заключительном матче группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. Коллектив Неты 33 Шапиры оформил победу и обеспечил себе место в полуфинале турнира.

Китайская команда Yakult Brothers продолжит выступление в стадии Last Chance Playoff, которая стартует 19 октября в 14:00 по Москве. Соперник станет известен в ближайшее время.

Игровой день продолжат матчи BetBoom Team (4-6)/HEROIC (6-4) и NAVI (5-5)/Execration (2-8).

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября: групповой этап проводится в онлайне, а плей-офф — в LAN-формате в Сингапуре. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн, участие принимают 12 команд.