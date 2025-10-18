Faker стал первым игроком в истории League of Legends с 10 участиями на Worlds

Ли Faker Сан Хёк установил историческое достижение на Worlds 2025 — он стал первым игроком в истории League of Legends, принявшим участие в 10 чемпионатах мира. Своё первое выступление легендарный мидлейнер T1 провёл ещё в 2013 году и с тех пор выиграл пять титулов.

После победы T1 над FlyQuest в групповом этапе Faker признался, что не сразу осознал значимость момента:

Честно говоря, я не знал, что это мой 10-й Worlds. Но после того как многие люди мне об этом сказали, я подумал: «Вау, я уже долго в деле». Я действительно благодарен всем фанатам, которые продолжают меня поддерживать и празднуют мои рекорды вместе со мной.

С 2013 года Faker пропускал Worlds лишь трижды, а во всех остальных случаях стабильно доходил до стадии плей-офф. Он остаётся абсолютным рекордсменом турнира по числу сыгранных матчей, побед, убийств и ассистов. После победы над IG в стадии Play-In на Worlds 2025 Faker достиг 110 побед на чемпионате — это больше, чем общее количество матчей у идущего следом Xiaohu из Weibo Gaming (109 игр).

Контракт Faker рассчитан до 2029 года. T1 продолжает борьбу в групповой стадии Worlds 2025, однако находится в одном матче от вылета — 18 октября команда уступила Gen.G и оказалась в посеве 1-2.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.