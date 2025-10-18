Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Faker стал первым игроком в истории League of Legends с 10 участиями на Worlds

Faker стал первым игроком в истории League of Legends с 10 участиями на Worlds
Аудио-версия:
Комментарии

Ли Faker Сан Хёк установил историческое достижение на Worlds 2025 — он стал первым игроком в истории League of Legends, принявшим участие в 10 чемпионатах мира. Своё первое выступление легендарный мидлейнер T1 провёл ещё в 2013 году и с тех пор выиграл пять титулов.

После победы T1 над FlyQuest в групповом этапе Faker признался, что не сразу осознал значимость момента:

Честно говоря, я не знал, что это мой 10-й Worlds. Но после того как многие люди мне об этом сказали, я подумал: «Вау, я уже долго в деле». Я действительно благодарен всем фанатам, которые продолжают меня поддерживать и празднуют мои рекорды вместе со мной.

С 2013 года Faker пропускал Worlds лишь трижды, а во всех остальных случаях стабильно доходил до стадии плей-офф. Он остаётся абсолютным рекордсменом турнира по числу сыгранных матчей, побед, убийств и ассистов. После победы над IG в стадии Play-In на Worlds 2025 Faker достиг 110 побед на чемпионате — это больше, чем общее количество матчей у идущего следом Xiaohu из Weibo Gaming (109 игр).

Контракт Faker рассчитан до 2029 года. T1 продолжает борьбу в групповой стадии Worlds 2025, однако находится в одном матче от вылета — 18 октября команда уступила Gen.G и оказалась в посеве 1-2.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Gen.G разгромила T1 в групповой стадии Worlds 2025 по LoL
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android