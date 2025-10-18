Maelstorm: Virtus.pro продала electroNic в BC.Game за бешеные бабки
Комментатор и аналитик Владимир Maelstorm Кузьминов прокомментировал переход Дениса electroNic Шарипова из Virtus.pro в BC.Game. По словам Кузьминова, сделка оказалась крайне выгодной для российской организации:
Пост выглядит реальной проплатой, потому что я уже видел такой же в двух каналах — но это факт. Единственное, в чём Virtus.pro за все годы ошиблась с точки зрения заработка — это electroNic. Теперь команда продала его в BC.Game. Говорят, за бешеные бабки. В итоге всё вышло в плюс. А вы дальше считайте свои копейки с призовых.
Ранее BC.Game официально объявила о трансфере electroNic. Сумма сделки не раскрывается. Игрок заменил Луку pr1metapz Войгта в основном составе. Пока неизвестно, сохранит ли Денис роль капитана, как это было в Virtus.pro.
Состав BC.Game:
- Андреас aNdu Маасинг;
- Неманья nexa Исакович;
- Денис electroNic Шарипов;
- Александр s1mple Костылев;
- Александр CacaNito Кьюлукоски.
Ближайшим турниром для BC.Game станет CCT Season 3 European Series #9, который пройдёт с 21 октября по 2 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд составляет $ 50 тыс.
Ранее BC.Game намекала на подписание rain
