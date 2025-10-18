Скидки
Maelstorm: Virtus.pro продала electroNic в BC.Game за бешеные бабки

Аудио-версия:
Комментатор и аналитик Владимир Maelstorm Кузьминов прокомментировал переход Дениса electroNic Шарипова из Virtus.pro в BC.Game. По словам Кузьминова, сделка оказалась крайне выгодной для российской организации:

Пост выглядит реальной проплатой, потому что я уже видел такой же в двух каналах — но это факт. Единственное, в чём Virtus.pro за все годы ошиблась с точки зрения заработка — это electroNic. Теперь команда продала его в BC.Game. Говорят, за бешеные бабки. В итоге всё вышло в плюс. А вы дальше считайте свои копейки с призовых.

Ранее BC.Game официально объявила о трансфере electroNic. Сумма сделки не раскрывается. Игрок заменил Луку pr1metapz Войгта в основном составе. Пока неизвестно, сохранит ли Денис роль капитана, как это было в Virtus.pro.

Состав BC.Game:

  • Андреас aNdu Маасинг;
  • Неманья nexa Исакович;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Александр s1mple Костылев;
  • Александр CacaNito Кьюлукоски.

Ближайшим турниром для BC.Game станет CCT Season 3 European Series #9, который пройдёт с 21 октября по 2 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд составляет $ 50 тыс.

Ранее BC.Game намекала на подписание rain
BC.Game намекнула на подписание rain в состав по CS 2
