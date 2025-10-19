Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Natus Vincere вышла в финал Thunderpick World Championship 2025 по CS 2

Natus Vincere вышла в финал Thunderpick World Championship 2025 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Natus Vincere одолела The MongolZ в полуфинале Thunderpick World Championship 2025 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:1 по картам — 13:9 на Mirage, 3:13 на Nuke и 13:10 на Ancient.

CS 2. Thunderpick World Championship 2025 . 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 20:30 МСК
The MongolZ
Окончен
1 : 2
Natus Vincere

Лучшим игроком матча стал Игорь w0nderful Жданов, завершивший серию со статистикой 46-35. Победа позволила NAVI выйти в гранд-финал турнира, где их соперником станет FURIA Esports. Финальное противостояние пройдёт 19 октября в 18:00 мск в формате best-of-5. Победитель чемпионата получит $ 200 тыс.

The MongolZ не покинула турнир — команда сразится с Aurora Gaming в матче за третье место, который начнётся 19 октября в 14:30 мск.

Thunderpick World Championship 2025 проходит с 15 по 19 октября на Мальте. В соревновании участвуют лучшие коллективы мира, а общий призовой фонд турнира составляет $ 340 тыс.

Материалы по теме
Ninjas in Pyjamas не сможет сыграть со старым логотипом на мэйджоре по CS 2 в Будапеште
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android