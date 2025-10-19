Natus Vincere вышла в финал Thunderpick World Championship 2025 по CS 2

Natus Vincere одолела The MongolZ в полуфинале Thunderpick World Championship 2025 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:1 по картам — 13:9 на Mirage, 3:13 на Nuke и 13:10 на Ancient.
Лучшим игроком матча стал Игорь w0nderful Жданов, завершивший серию со статистикой 46-35. Победа позволила NAVI выйти в гранд-финал турнира, где их соперником станет FURIA Esports. Финальное противостояние пройдёт 19 октября в 18:00 мск в формате best-of-5. Победитель чемпионата получит $ 200 тыс.
The MongolZ не покинула турнир — команда сразится с Aurora Gaming в матче за третье место, который начнётся 19 октября в 14:30 мск.
Thunderpick World Championship 2025 проходит с 15 по 19 октября на Мальте. В соревновании участвуют лучшие коллективы мира, а общий призовой фонд турнира составляет $ 340 тыс.