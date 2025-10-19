Расписание матчей Play-In и Last Chance на BLAST Slam IV по Dota 2

Сегодня, 19 октября, пройдут матчи стадий Play-In и Last Chance на BLAST Slam IV по Dota 2
В ходе сегодняшнего игрового дня определятся остальные участники плей-офф, где уже точно сыграют Tundra Esports и Team Falcons. Серии пройдут в формате best-of-3.
Расписание матчей BLAST Slam IV на воскресенье, 19 октября:
- 14:00. Team Liquid — Yakult Brothers;
- 14:00. BetBoom Team — Execration;
- 16:30. MOUZ — Team Aureus;
- 16:30. Aurora Gaming — Natus Vincere;
- 19:00. HEROIC — Team Liquid/Yakult Brothers;
- 19:00. Team Spirit — BetBoom Team/Execration.
За матчами можно следить на Twitch и YouTube каналах студии RLG, которая освещает весь чемпионат.
BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.