Расписание матчей BLAST Slam 4 по Dota 2 на 19 октября — кто играет, где смотреть

Расписание матчей Play-In и Last Chance на BLAST Slam IV по Dota 2
Комментарии

Сегодня, 19 октября, пройдут матчи стадий Play-In и Last Chance на BLAST Slam IV по Dota 2

В ходе сегодняшнего игрового дня определятся остальные участники плей-офф, где уже точно сыграют Tundra Esports и Team Falcons. Серии пройдут в формате best-of-3.

Расписание матчей BLAST Slam IV на воскресенье, 19 октября:

  • 14:00. Team Liquid — Yakult Brothers;
  • 14:00. BetBoom Team — Execration;
  • 16:30. MOUZ — Team Aureus;
  • 16:30. Aurora Gaming — Natus Vincere;
  • 19:00. HEROIC — Team Liquid/Yakult Brothers;
  • 19:00. Team Spirit — BetBoom Team/Execration.

За матчами можно следить на Twitch и YouTube каналах студии RLG, которая освещает весь чемпионат.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.

