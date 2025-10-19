Расписание игр четвёртого дня групповой стадии чемпионата мира по League of Legends — 2025

Сегодня, 19 октября, продолжится чемпионат мира по League of Legends.

В ходе четвёртого дня пройдут матчи на вылет среди команд со статистикой 0-2. Победители получат возможность сразиться за выход в плей-офф. Серии пройдут в формате best-of-3.

Расписание матчей Worlds — 2025 на воскресенье, 19 октября:

11:00. KOI — Fnatic;

14:00. Keyd Stars — PSG Talon.

В плей-офф уже прошли такие команды, как Anyone's Legend и KT Rolster — они сыграли групповую стадию без единого поражения.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.