На фестивале TwitchCon 2025 мужчина напал на стримершу

Знаменитая стримерша Эмили-Бет Emiru Шунк заявила о нападении на фестивале TwitchCon 2025. Девушка рассказала об инциденте в соцсети X.

По словам стримерши, происшествие случилось 18 октября. Мужчина подошёл к ней, грубо обнял и попытался поцеловать. В один момент вмешался охранник и оттолкнул нападавшего. В Twitch заявили, что охрана мероприятия отреагировала быстро, а нарушителя заблокировали на платформе и лишили доступа к будущим мероприятиям.

Сама Эмили-Бет написала, что недовольна организаторами фестиваля, которые не отреагировали на инцидент. Девушка уверена, что Twitch солгал о незамедлительных мерах со стороны охранников мероприятия.

Мужчина, который на меня напал, смог преодолеть несколько защитных барьеров на фестивале и даже подошёл прямо к зоне встречи с фанатами другого стримера, чтобы схватить меня за лицо и попытаться поцеловать. К счастью, у него не вышло, но многие указали на то, что последствия могли быть намного серьёзнее. Я не понимаю, как ему вообще удалось подойти ко мне. Охранник, который реагирует на видео, — это мой личный охранник. Ему позволили уйти после моей встречи с фанатами, и я услышала о его задержании только через несколько часов после нападения.

Ранее Twitch заявлял, что фестиваль пройдёт в присутствии вооружённой охраны, а также в сотрудничестве с полицейским управлением Сан-Диего. Emiru отметила, что во время инцидента рядом было три охранника от организаторов мероприятия — они не приняли никаких мер, чтобы предотвратить нападение.