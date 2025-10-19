«Я очарован сценарием»: Джереми Стронг — о фильме «Социальная сеть 2»

Издание Variety взяло интервью у звезды «Джентльменов» Джереми Стронга. Он рассказал о работе над продолжением знаменитого фильма «Социальная сеть», которое получило название «Социальный расчёт».

По словам актёра, он очарован сюжетом картины. Он отметил, что сценарий ленты — один из величайших, что он когда-либо читал. Стронг также заявил, что роль Марка Цукерберга стала для него настоящим вызовом, но он любит испытывать себя.

Знаете, я подхожу к роли Марка так же, как и ко всему остальному: с сочувствием, объективностью, заботой. Я совершенно очарован этим материалом. Это один из величайших сценариев, которые я когда-либо читал. Я снял два фильма с Аароном Соркином. Эта роль — настоящий вызов, но я люблю испытывать себя.

«Социальный расчёт» не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети.