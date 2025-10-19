Fnatic покинула чемпионат мира по League of Legends

Европейский клуб Fnatic уступил Movistar KOI в ходе четвёртого дня групповой стадии Worlds 2025 по League of Legends. Матч в формате best-of-3 завершился со счётом 1:2.

Благодаря победе Movistar KOI попадает в корзину 1-2. Команде необходимо ещё две победы для участия в плей-офф. Fnatic, в свою очередь, покидает турнир на 15-16-м месте и зарабатывает $ 112 500.

Отметим, что на момент новости в Worlds 2025 осталось два европейских состава — MKOI и G2 Esports. Остальные коллективы из Азии.

Игровой день продолжит матч Keyd Stars/PSG Talon, который начнётся в 14:00 по московскому времени.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.