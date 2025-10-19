Скидки
Съёмки фильма «Ящерица» с Дуэйном Джонсоном стартуют летом 2026 года

Съёмки фильма «Ящерица» с Дуэйном Джонсоном стартуют летом 2026 года
Издание Variety взяло интервью у актёра Дуэйна Джонсона и режиссёра Бенни Сэфди. Они рассказали, что съёмки их новой совместной работы под названием «Ящерица» начнутся в августе 2026 года.

По словам Джонсона, он продолжит худеть для подготовки к роли. Ранее он рассказывал, что сыграет 70-летнего мужчину и что ему необходимо сбросить мышечную массу.

В августе начнутся съёмки «Ящерицы». Я должен поддерживать вес до тех пор, пока не начнутся съёмки. Я продолжу худеть дальше, ведь моему персонажу больше 70 лет.

«Ящерица» станет экранизацией одноимённого романа 1976 года Дэниела Пинкуотера. Сюжет книги повествует о мальчике, который случайно находит трансляцию, где ящерицы играют неземную музыку. После этого он знакомится с человеком-курицей, которого и должен воплотить Джонсон. Ранее актёр снялся в фильме Бенни Сэфди «Крушащая машина», где сыграл бойца Марка Керра.

