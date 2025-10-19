Скидки
Legacy стала чемпионом CS2 Asia Championships 2025

Legacy стала чемпионом CS2 Asia Championships 2025
Legacy стала чемпионом CS2 Asia Championships 2025, победив 3DMAX в напряжённом гранд-финале со счётом 3:2. Бразильцы взяли верх на Nuke (13:6), Train (13:10) и Ancient (13:6), а французская команда ответила победами на Dust2 (13:11) и Inferno (13:5).

CS 2. Asia Championships 2025 . Гранд-финал
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
3DMAX
Окончен
2 : 3
Legacy

Для Legacy этот титул стал первым международным достижением — ранее команда выигрывала лишь региональные турниры в Северной и Южной Америке. За победу коллектив получил $ 150 тыс., а 3DMAX — $ 70 тыс…

Третье место заняла Team Liquid, которая в матче за бронзу оказалась сильнее HEROIC и заработала $ 60 тыс.

CS2 Asia Championships 2025 проходил с 14 по 19 октября в Шанхае. В турнире участвовали 16 команд, разыгравших общий призовой фонд в размере $ 400 тыс.

