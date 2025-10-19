Скидки
«Сценарий блестящий»: актриса Бетт Мидлер — о комедии «Фокус-Покус 3»

«Сценарий блестящий»: актриса Бетт Мидлер — о комедии «Фокус-Покус 3»
Комментарии

На шоу Watch What Happens Live гостем стала звезда серии фильмов «Фокус-Покус» Бетт Мидлер. Она рассказала о разработке третьей части фэнтезийной комедии.

Актриса заявила, что уже прочла сценарий триквела, и назвала его «блестящим». Сейчас авторы думают насчёт места съёмок и бюджета.

Мне прислали сценарий «Фокуса-Покуса 3», и многое в нём было просто блестящим. Я очень воодушевилась, и теперь мы пытаемся понять, где будут происходить съёмки и сколько это будет стоить.

Первый «Фокус-Покус» вышел в 1993 году. Картина повествует о подростках, которых преследуют сестры Сандерсон — ведьмы, которые восстали из могил на Хэллоуин. Зрители высоко оценили комедию: на Rotten Tomatoes она получила 72% свежести. Премьера второй части состоялась в 2022 году, но она понравилась зрителям гораздо меньше: 42% свежести. Сиквел стал самым просматриваемым фильмом в истории платформы Disney+.

