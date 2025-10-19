Скидки
Кровавый трейлер хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу

Кровавый трейлер хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу
Компания Cineverse представила трейлер фильма ужасов «Тихая ночь, смертельная ночь». Премьера хоррора про Санту Клауса состоится 12 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Cineverse.

Лента представляет собой ремейк одноимённого хоррора 1984 года. Главный герой — простой парень Билли, который в канун Рождества становится свидетелем убийства своих родителей от рук Санты. Трагедия сильно повлияла на психику героя, и теперь каждую зиму он надевает праздничный костюм, в котором будет устраивать расправу над своими жертвами.

Главные роли сыграли Роэн Кэмпбелл («Хэллоуин заканчивается»), Руби Модайн («Бесстыжие») и Марк Эчесон («Хроники Риддика»). Режиссёром хоррора выступил Майк П. Нельсон — автор фильма ужасов «Поворот не туда: Наследие».

О другом популярном хорроре:
Хоррор от лица собаки: почему стоит посмотреть фильм «Глазами пса»
Хоррор от лица собаки: почему стоит посмотреть фильм «Глазами пса»
