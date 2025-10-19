«Я уже их пережил»: Джорджа Лукаса не волнует судьба «Звёздных войн»

Издание The Wall Street Journal взяло интервью у создателя «Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Он рассказал о своём отношении к космической саге.

По словам режиссёра, его уже не волнуют будущие фильмы франшизы. Лукас занят созданием своего музея нарративного искусства, в нём будет только одна галерея, посвящённая вселенной «Звёздных войн».

Disney взяли управление сагой на себя и дали своё видение. Так и происходит. Конечно, я уже их пережил. У меня есть своя жизнь. Я строю музей. Создать музей сложнее, чем снимать фильмы. И там всего лишь одна галерея из 33 посвящена серии «Звёздные войны». И её сделал очень неохотно. Не хотел, чтобы люди приходили только ради «Звёздных войн».

Лукас продал компанию Lucasfilm за $ 4 млрд в 2012 году. С тех пор Disney выпустило пять полнометражных фильмов по космической вселенной и несколько сериалов, включая «Андора» и «Асоку». В мае 2026 года в кинотеатрах выйдет следующая картина по франшизе «Мандалорец и Грогу», которая выступит продолжением знаменитого проекта.