23 октября стартует сериал «Дорогой Вилли». Картина повествует о тайной дружбе генерального секретаря Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Благодаря их связи они смогут предотвратить ядерную катастрофу в годы Холодной войны. Общение двух главных геополитических соперников в Европе скрывается даже от собственных спецслужб обеих стран.

В первый сезон войдёт четыре серии — они будут выходить в онлайн-кинотеатрах Premier и KION. Премьера финального эпизода состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Дорогой Вилли»: