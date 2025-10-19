Скидки
Сериал Дорогой Вилли, Премьер, Premier, Kion (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Дорогой Вилли»
23 октября стартует сериал «Дорогой Вилли». Картина повествует о тайной дружбе генерального секретаря Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Благодаря их связи они смогут предотвратить ядерную катастрофу в годы Холодной войны. Общение двух главных геополитических соперников в Европе скрывается даже от собственных спецслужб обеих стран.

В первый сезон войдёт четыре серии — они будут выходить в онлайн-кинотеатрах Premier и KION. Премьера финального эпизода состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Дорогой Вилли»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 октября
2-я серия23 октября
3-я серия31 октября
4-я серия31 октября
