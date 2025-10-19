Скидки
ElectroNic: я очень счастлив снова играть с s1mple

ElectroNic: я очень счастлив снова играть с s1mple
Киберспортсмен Денис electroNic Шарипов прокомментировал свой переход в состав BC.Game по Counter-Strike 2, где вновь объединится с Александром s1mple Костылевым.

Рад сообщить, что присоединяюсь к команде BC.Game. Очень счастлив снова играть вместе с s1mple. Невероятно заряжен и мотивирован работать как никогда раньше!

Официально о трансфере стало известно 18 октября. Для Шарипова переход в BC.Game стал первым за пределами СНГ-организаций после ухода из Virtus.pro, где он исполнял роль капитана.

Вместе с s1mple Денис выступал за Natus Vincere с 2017 по 2023 год, выиграв PGL Major Stockholm 2021 и несколько крупных чемпионатов.

Ближайшим турниром для BC.Game станет CCT Season 3 European Series #9, который пройдёт с 21 октября по 2 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд составляет $ 50 тыс.

