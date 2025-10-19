Майкл Джей Фокс рассказал о несостыковке в культовой сцене из фильма «Назад в будущее»

Звезда серии фильмов «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс выпустил мемуары о создании культовых картин. В книге «Мальчик из будущего» он описал одну из несостыковок, которую фанаты заметили в одной из сцен первой части.

Речь идёт об эпизоде, когда главный герой исполняет песню Johnny B. Goode Чака Берри. В этой сцене Марти Макфлай играет на гитаре Gibson ES-345, которая в реальной жизни появилась только в 1958 году, спустя три года после событий картины. Актёр подчеркнул, что эту несостыковку замечают только самые преданные фанаты, а его самого она не волнует. Фокс похвалил гитару и отметил, что на неё было удобно играть.

Обе версии Gibson Electric — и 1955, и 1958 годов — редкие и прекрасные инструменты. Для меня не имеет значения, на какой из них я играл. Мне всегда нравилась линейка Gibson E: большие, внушительные гитары, но с полым корпусом, следовательно, лёгкие. Даже такой коротышка, как ваш покорный слуга, мог бы бросать их и швырять — и всё равно заставлять их петь.

Фильм «Назад в будущее» от режиссёра Роберта Земекиса («Форрест Гамп») вышел в 1985 году. Картина стала культовой, как и оба её продолжения, премьера которых состоялась в 1989 и 1990 годах.