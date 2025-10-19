Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

BLAST Slam VI по Dota 2 пройдёт на Мальте в феврале 2026 года

Организаторы BLAST Slam VI по Dota 2 объявили место проведения следующего турнира серии. Плей-офф чемпионата состоится с 13 по 15 февраля 2026 года на Мальте в студии BLAST Arena Studios. Именно здесь в августе проходил ивент по CS 2 — BLAST Bounty Fall.

Групповая стадия пройдёт онлайн с 3 по 8 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $ 1 млн, как и на предыдущих соревнованиях цикла. Список приглашённых команд пока не раскрыт.

BLAST активно развивает сотрудничество с Мальтой: в июне компания объявила о трёхлетнем партнёрстве с GamingMalta, независимым фондом, созданным при поддержке правительства страны.

Таким образом, февральский этап станет первым крупным международным турниром 2026 года, который BLAST проведёт в рамках новой студийной программы на Мальте.