Хоррор «Чёрный телефон 2» стартовал с $ 40 млн — лучше первой части

По итогам первых выходных сборы фильма ужасов «Чёрный телефон 2» достигли $ 26,5 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав «Трон: Арес» и «Везунчиков».

Лента стартовала лучше первой части, которая в 2021 году собрала за уикенд $ 23 млн. В мировом прокате сборы хоррора достигли $ 42 млн. Учитывая, что бюджет картины составил $ 30 млн, ей понадобиться собрать ещё около $ 120 млн, чтобы окупиться.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь. Роль главного маньяка в обеих частях сыграл знаменитый актёр Итан Хоук («Синистер»).

Зрители оценили хоррор «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком ниже первой части
