The MongolZ заняла третье место на Thunderpick World Championship 2025 по CS 2

Азиатский состав The MongolZ сумел одолеть Aurora Gaming в матче за третье место на Thunderpick World Championship 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние закончилось со счётом 2:1 — 14:16 на Inferno, 13:10 на Mirage и 16:14 на Nuke.
Несмотря на попытки Исмаилкана XANTARES Дурткардеса, который в общей сумме набил 70 киллов при 52 смерти, турецкий коллектив не смог занять третье место.
В 18:55 по мск начнётся гранд-финал между FURIA Esports и Natus Vincere в формате best-of-5. Победитель заработает $ 200 тыс.
Thunderpick World Championship 2025 проходит с 15 по 19 октября на Мальте. В соревновании участвуют лучшие коллективы мира, а общий призовой фонд турнира составляет $ 340 тыс.