Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Трона: Арес» достигли $ 100 млн — фильм близок к провалу

Сборы «Трона: Арес» достигли $ 100 млн — фильм близок к провалу
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам вторых выходных сборы фильма «Трон: Арес» достигли $ 54,6 млн. Научно-фантастическая картина занимает вторую строчку в местных чартах, уступая хоррору «Чёрный телефон 2».

По всему миру лента собрала $ 103 млн. Учитывая, что бюджет «Трона: Арес» составил $ 180 млн, картине сложно будет окупиться. Ранее в СМИ сообщали, что компания Disney планирует закрыть франшизу, после слабого старта триквела.

«Трон: Арес» вышел в мировом прокате 9 октября. Картина рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли сыграли Джаред Лето («Морбиус»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес, актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна.

О новом «Троне»:
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android