Сборы «Трона: Арес» достигли $ 100 млн — фильм близок к провалу

По итогам вторых выходных сборы фильма «Трон: Арес» достигли $ 54,6 млн. Научно-фантастическая картина занимает вторую строчку в местных чартах, уступая хоррору «Чёрный телефон 2».

По всему миру лента собрала $ 103 млн. Учитывая, что бюджет «Трона: Арес» составил $ 180 млн, картине сложно будет окупиться. Ранее в СМИ сообщали, что компания Disney планирует закрыть франшизу, после слабого старта триквела.

«Трон: Арес» вышел в мировом прокате 9 октября. Картина рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли сыграли Джаред Лето («Морбиус»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес, актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна.