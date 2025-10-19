Panto: Team Spirit сыграет против BetBoom за выход на LAN — мы готовы бороться

Игрок Team Spirit Никита Panto Балаганин в своём телеграм-канале поделился мыслями о подготовке команды к решающему матчу на BLAST Slam IV по Dota 2.

Заняли по итогам групповой стадии четвёртое место. Неплохой результат, но, наверное, он не так сильно влияет, если не занимаешь первое и второе места. И вот как раз таки скоро у нас уже будет игра с BetBoom Team за выход на LAN-стадию. Постараемся. Мы обсуждали по игре, что можно было улучшить, что по стратегиям применить в данной серии, чтобы выйти на LAN. Вот так вот. Всем спасибо за поддержку. Уже примерно через час начинаем.

Встреча Team Spirit и BetBoom Team состоится сегодня в 20:00 мск. Победитель выйдет в LAN-стадию турнира.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире принимают участие 12 команд, которые разыгрывают $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.