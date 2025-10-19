FURIA обыграла NAVI в финале Thunderpick World Championship по CS 2, совершив камбэк с 0:2

FURIA Esports стала чемпионом Thunderpick World Championship 2025, обыграв Natus Vincere в финале со счётом 3:2 — 6:13 на Mirage, 9:13 на Inferno, 13:8 на Nuke, 13:5 на Dust 2 и 13:1 на Train.
Команда Данилы molodoy Голубенко совершила невероятный камбэк, проигрывая 0:2 по картам, и взяла три карты подряд, оформив одно из самых эффектных возвращений в истории турниров по CS 2.
За победу FURIA заработала $ 500 тыс., в то время как NAVI увезут $ 150 тыс. призовых. Это второй титул бразильской организации в 2025 году — ранее коллектив победил на FISSURE Playground 2.
Камбэк FURIA стал историческим: за всю историю тир-1 LAN-турниров подобное случалось лишь однажды — в 2023 году, когда Team Spirit обыграла Virtus.pro на BetBoom Dacha Dubai, отыгравшись с того же счёта 0:2 в формате best-of-5.
Thunderpick World Championship 2025 проходил с 15 по 19 октября на Мальте, где команды сразились за призовой фонд в размере $ 1 млн.