Фильм «Август» снова возглавил кинопрокат России за уикенд
Поделиться
По данным издания Kinobusiness, военная драма «Август» в очередной раз оказалась в лидерах кинопроката России за уикенд. Картина заработала за выходные 144,2 млн рублей.
На втором месте по сборам оказался «Первый на Олимпе» со сборами в 89,8 млн рублей. Следом идёт мультфильм «Финник 2» (он собрал за выходные 73,5 млн рублей). После них в списке расположился «Дракула» Люка Бессонами с кассой в 60,3 млн рублей.
События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
07:16
-
07:10
- 19 октября 2025
-
23:52
-
19:45
-
18:47
-
18:13
-
18:06
-
17:52
-
17:49
-
17:10
-
17:05
-
16:30
-
15:39
-
15:12
-
14:59
-
14:27
-
13:47
-
13:44
-
13:11
-
12:34
-
09:00
-
01:41
-
00:08
- 18 октября 2025
-
22:08
-
21:43
-
21:35
-
20:15
-
20:06
-
19:14
-
18:48
-
18:19
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:24