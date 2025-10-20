Скидки
Фильм «Август» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, военная драма «Август» в очередной раз оказалась в лидерах кинопроката России за уикенд. Картина заработала за выходные 144,2 млн рублей.

На втором месте по сборам оказался «Первый на Олимпе» со сборами в 89,8 млн рублей. Следом идёт мультфильм «Финник 2» (он собрал за выходные 73,5 млн рублей). После них в списке расположился «Дракула» Люка Бессонами с кассой в 60,3 млн рублей.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.

