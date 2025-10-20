Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp добавят защиту от спама

В WhatsApp добавят защиту от спама
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания TechCrunch, разработчики мессенджера WhatsApp пытаются решить проблему со спамом, ограничив количество сообщений, которые отдельные пользователи и компании могут отправлять незнакомым людям без ответа.

Все сообщения, которые пользователи и компании отправляют другим пользователям, будут учитываться при подсчёте нового месячного лимита, если только на них не будет получен ответ. Например, если вы встретитесь с кем-то на конференции и отправите три сообщения, это будет учитываться при подсчёте лимита.

Это нововведение начнёт развёртываться в тестовом режиме в нескольких странах в ближайшие недели. За последний год WhatsApp попытался ограничить распространение спама с помощью различных инструментов и защитных механизмов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android