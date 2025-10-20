Звезда «Люцифера» Том Эллис мог сыграть Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке»

Актёр Том Эллис, звезда сериала «Люцифер», рассказал, что он прослушивался на роль Мистера Фантастика для фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».

По словам Тома, он разглядывал изображения Рида Ричардса в комиксах и сразу подумал о том, то в теории он мог бы сыграть героя.

Была небольшая группа людей, которых попросили записать видео для роли Рида Ричардса. Я ждал подходящего момента и подходящего персонажа. Я помню, как смотрел на фотографию Ричардса в комиксах и думал: «Это может быть он». Мы очень похожи.

В итоге Мистером Фантастиком стал Педро Паскаль, а сам фильм вышел 25 июля и собрал неплохую кассу.