Звезда «Люцифера» Том Эллис мог сыграть Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке»
Актёр Том Эллис, звезда сериала «Люцифер», рассказал, что он прослушивался на роль Мистера Фантастика для фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».
По словам Тома, он разглядывал изображения Рида Ричардса в комиксах и сразу подумал о том, то в теории он мог бы сыграть героя.
Была небольшая группа людей, которых попросили записать видео для роли Рида Ричардса. Я ждал подходящего момента и подходящего персонажа. Я помню, как смотрел на фотографию Ричардса в комиксах и думал: «Это может быть он». Мы очень похожи.
В итоге Мистером Фантастиком стал Педро Паскаль, а сам фильм вышел 25 июля и собрал неплохую кассу.
