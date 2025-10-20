Capcom разрабатывает ремейк Resident Evil Zero — он выйдет не раньше 2028 года

Источники издания MP1st поделились любопытной информацией о разработке ремейка Resident Evil Zero. Как оказалось, Capcom уже трудится над ним последние несколько лет, а кодовое название проекта — Chamber.

Сообщается, что Билли Коэна, второстепенного героя игры, сыграет Джон Макларен. Это актёр, известный по роли Звёздного Лорда в игре «Стражи Галактики» 2021 года. Похоже, в сюжете ремейка произойдут изменения. Судя по данным, персонаж, который не был полностью раскрыт в сюжете Resident Evil Zero, в обновлённой версии играет более важную роль. Более того, будет добавлена новая сюжетная линия, хотя её подробности не раскрываются.

Выйдет тайтл, по информации инсайдера Dusk Golem, не раньше 2028 года. В материале также утверждается, что информация инсайдера о ремейке Resident Evil Code Veronica правдива и игра выйдет в первом квартале 2027 года.

Как всегда, пока это не подтвердится, относитесь к этой информации с долей скептицизма. Тем не менее, учитывая, сколько раз ходили слухи о ремейке Resident Evil Zero, можно считать эту информацию достоверной.