Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Capcom разрабатывает ремейк Resident Evil Zero — он выйдет не раньше 2028 года

Capcom разрабатывает ремейк Resident Evil Zero — он выйдет не раньше 2028 года
Аудио-версия:
Комментарии

Источники издания MP1st поделились любопытной информацией о разработке ремейка Resident Evil Zero. Как оказалось, Capcom уже трудится над ним последние несколько лет, а кодовое название проекта — Chamber.

Сообщается, что Билли Коэна, второстепенного героя игры, сыграет Джон Макларен. Это актёр, известный по роли Звёздного Лорда в игре «Стражи Галактики» 2021 года. Похоже, в сюжете ремейка произойдут изменения. Судя по данным, персонаж, который не был полностью раскрыт в сюжете Resident Evil Zero, в обновлённой версии играет более важную роль. Более того, будет добавлена новая сюжетная линия, хотя её подробности не раскрываются.

Выйдет тайтл, по информации инсайдера Dusk Golem, не раньше 2028 года. В материале также утверждается, что информация инсайдера о ремейке Resident Evil Code Veronica правдива и игра выйдет в первом квартале 2027 года.

Как всегда, пока это не подтвердится, относитесь к этой информации с долей скептицизма. Тем не менее, учитывая, сколько раз ходили слухи о ремейке Resident Evil Zero, можно считать эту информацию достоверной.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android