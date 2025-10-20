Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Минцифры отвергли информацию об утечке данных пользователей Max

В Сети стали появляться слухи об утечке данных пользователей национального мессенджера Max. По данным Минцифры РФ, данная информация сфабрикована.

Ведомство выполнило проверку утёкших данных 15 пользователей, и, как оказалось, ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей.

Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера Max, размещённую в анонимных каналах. Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей.

Ранее слухи отвергла и пресс-служба Max, утверждая, что данные пользователей мессенджера надёжно защищены.