Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джереми Стронг покажет уникального Марка Цукерберга в «Социальной сети 2»

Джереми Стронг покажет уникального Марка Цукерберга в «Социальной сети 2»
Комментарии

Актёр Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники», рассказал, что в фильме «Социальная сеть 2» он постарается показать образ Марка Цукерберга иначе.

По словам Стронга, его Цукерберг будет отличаться от того, которого Джесси Айзенберг показал в первой части фильма.

Я не обсуждал с Джесси Айзенбергом его Марка Цукерберга. Моя версия этого человека не имеет ничего общего с той, которую показывали ранее.

Вторая часть «Социальной сети» расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android