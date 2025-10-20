Джереми Стронг покажет уникального Марка Цукерберга в «Социальной сети 2»

Актёр Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники», рассказал, что в фильме «Социальная сеть 2» он постарается показать образ Марка Цукерберга иначе.

По словам Стронга, его Цукерберг будет отличаться от того, которого Джесси Айзенберг показал в первой части фильма.

Я не обсуждал с Джесси Айзенбергом его Марка Цукерберга. Моя версия этого человека не имеет ничего общего с той, которую показывали ранее.

Вторая часть «Социальной сети» расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети.