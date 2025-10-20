Маньяк атакует жертву — в отрывке из хоррора «Чёрный телефон 2»

Издание IGN опубликовало отрывок из хоррора «Чёрный телефон 2», в котором маньяк в маске атакует свою жертву. Роль злодея вновь исполнил Итан Хоук.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Blumhouse.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.

В мировом прокате сборы хоррора уже достигли $ 42 млн: лента стартовала лучше первой части, которая в 2021 году собрала за уикенд $ 23 млн.