Маньяк атакует жертву — в отрывке из хоррора «Чёрный телефон 2»
Поделиться
Издание IGN опубликовало отрывок из хоррора «Чёрный телефон 2», в котором маньяк в маске атакует свою жертву. Роль злодея вновь исполнил Итан Хоук.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Blumhouse.
«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.
В мировом прокате сборы хоррора уже достигли $ 42 млн: лента стартовала лучше первой части, которая в 2021 году собрала за уикенд $ 23 млн.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
11:43
-
11:01
-
10:20
-
09:42
-
09:04
-
08:21
-
08:00
-
07:16
-
07:10
- 19 октября 2025
-
23:52
-
19:45
-
18:47
-
18:13
-
18:06
-
17:52
-
17:49
-
17:10
-
17:05
-
16:30
-
15:39
-
15:12
-
14:59
-
14:27
-
13:47
-
13:44
-
13:11
-
12:34
-
09:00
-
01:41
-
00:08
- 18 октября 2025
-
22:08
-
21:43
-
21:35
-
20:15
-
20:06