Неймар ответил NAVI после первой карты против FURIA — бразилец вспомнил s1mple и Шевченко

Форвард сборной Бразилии и фанат киберспорта Неймар Jr оказался в центре внимания киберспортивного сообщества. После первой карты матча NAVI — FURIA на крупном турнире по Counter-Strike бразилец решил ответить на твит украинской организации.

Natus Vincere «X» Фото: X

После победы на первой карте FURIA уступала со счётом 1:7, и NAVI выложили пост с надписью «BRA71L», обыграв печально известный счёт 7:1 — историческую травму бразильских болельщиков после полуфинала ЧМ-2014 по футболу, когда Германия разгромила Бразилию с таким же счётом. Пост быстро разлетелся по соцсетям, но ответ последовал откуда не ждали — от самого Неймара.

Бразилец ретвитнул публикацию NAVI и отправил эмоциональный комментарий на португальском:

Скучаете по Шевченко или по s1mple? ЭТО FURIA!!! МЫ ЧЕМПИОНЫООООООООООО!

Напомним, в рамках Thunderpick World Championship 2025 по CS 2 бразильская FURIA Esports в финале справилась с Natus Vincere. Итоговый счёт матча — 3:2 (6-13 на Mirage, 9-13 на Inferno, 13-8 на Nuke, 13-5 на Dust ll и 13:1 на Train). Коллектив Марэка YEKINDAR Галинскиса стал чемпионом турнира и заработал $ 200 тыс.