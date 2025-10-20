Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Неймар ответил NAVI после первой карты против FURIA — бразилец вспомнил s1mple и Шевченко

Неймар ответил NAVI после первой карты против FURIA — бразилец вспомнил s1mple и Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард сборной Бразилии и фанат киберспорта Неймар Jr оказался в центре внимания киберспортивного сообщества. После первой карты матча NAVI — FURIA на крупном турнире по Counter-Strike бразилец решил ответить на твит украинской организации.

Natus Vincere «X»

Natus Vincere «X»

Фото: X

После победы на первой карте FURIA уступала со счётом 1:7, и NAVI выложили пост с надписью «BRA71L», обыграв печально известный счёт 7:1 — историческую травму бразильских болельщиков после полуфинала ЧМ-2014 по футболу, когда Германия разгромила Бразилию с таким же счётом. Пост быстро разлетелся по соцсетям, но ответ последовал откуда не ждали — от самого Неймара.

Бразилец ретвитнул публикацию NAVI и отправил эмоциональный комментарий на португальском:

Скучаете по Шевченко или по s1mple? ЭТО FURIA!!! МЫ ЧЕМПИОНЫООООООООООО!

Напомним, в рамках Thunderpick World Championship 2025 по CS 2 бразильская FURIA Esports в финале справилась с Natus Vincere. Итоговый счёт матча — 3:2 (6-13 на Mirage, 9-13 на Inferno, 13-8 на Nuke, 13-5 на Dust ll и 13:1 на Train). Коллектив Марэка YEKINDAR Галинскиса стал чемпионом турнира и заработал $ 200 тыс.

FURIA — чемпионы!
FURIA обыграла NAVI в финале Thunderpick World Championship по CS 2, совершив камбэк с 0:2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android