Певица и актриса Дебби Харри назвала актрису, которая должна сыграть её в байопике

Дебби Харри, американская певица и актриса, автор песен, лидер группы Blondie, в недавнем интервью назвала актрису, которая должна сыграть её саму в байопике.

Выбор Харри пал на звезду «Солнцестояния», «Оппенгеймера» и проектов Marvel Studios Флоренс Пью.

Знаете, если бы это был кто-то вроде Флоренс Пью, я была бы на седьмом небе от счастья. Она невероятная актриса.

Харри начала карьеру в качестве певицы в конце 1960-х годов с фолк-рок-группой The Wind in the Willows, с которой записала альбом. В 1974 году Харри присоединилась к группе The Stilettos, где познакомилась с гитаристом Крисом Стэйном, а потом они основали группу Blondie.