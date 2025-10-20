Скидки
Вышел седьмой эпизод «Задания» от автора «Мейр из Исттауна» — первый сезон шоу завершён

20 октября вышел седьмой эпизод сериала «Задание» — нового оригинального проекта компании HBO. Первый сезон криминального шоу от автора сериала «Мейр из Исттауна» официально подошёл к концу спустя месяц после старта. Получит ли проект продолжение, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет «Задания» посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Главные роли в сериале сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк»), Эмилия Джонс («Один день») и Оуэн Тиг («Оно»). Оценки сериала постепенно росли с выходом новых серий — сейчас на агрегаторе IMDb рейтинг шоу составляет 7,9 балла из 10. Зрители называют шоу образцовым криминальным детективом со ставкой на проработанных героев и драматичную историю.

